Добавить рецепт
Печенье
22 комментария

Ореховые кольца по ГОСТ-у

avatar
Ириша Фот
Германия, Франкфурт на Майне
54 рецепта
378 комментариев
Рейтинг: 8946 / 8
Рецепт ореховых колец по ГОСТ-у
Фото ореховых колец по ГОСТ-у

Я настолько часто пеку, что не покупаю домой ни печенья, ни пирогов. Вчера мои мальчики просили что-нибудь сладкого и я вспомнила об ореховых кольцах, которые продавались в кулинарии в моём детстве. Рецепт по ГОСТУ. Готовятся достаточно быстро, продукты простые, а эффект на моих мужчин был произведён несомненно положительный. Супруг сказал, что они такие же, как в его детстве, только свежие :)

Ингредиенты рецепта ореховых колец по ГОСТ-у

  • 1 яйцо + 1 желток для смазки колец
  • 130г. сахарной пудры
  • 200г. сливочного масла
  • 350г. муки
  • 1ч. л. ванильного сахара
  • 1\4 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 60-70г. орехов для посыпки

Как приготовить ореховые кольца, пошаговый рецепт с фото

Из орехов у меня был молотый миндаль. Конечно, в детстве на кольцах был арахис, но в поджареном виде миндаль дает очень яркий вкус.

Приготовление рецепта Ореховые кольца по ГОСТ-у шаг 1

Сложить в чашу все ингридиенты кроме муки и орехов (масло должно быть максимально мягким. Я разогрела его в микроволновке). Взбить в течение 5 минут. Получится вот такая светлая масса.

Приготовление рецепта Ореховые кольца по ГОСТ-у шаг 2

Всыпать муку и хорошо вымесить.

Приготовление рецепта Ореховые кольца по ГОСТ-у шаг 3

Тесто убрать в холодильник на 20 минут, закрыв пленкой.

Приготовление рецепта Ореховые кольца по ГОСТ-у шаг 4

На присыпанном мукой столе или на силиконовом коврике раскатываем тесто толщиной 6-7мм, вырезаем кружки большим диаметром и делаем отверстие формочкой меньшего размера. Вы можете использовать любые формы, большой круг я делала чайной чашкой.

Приготовление рецепта Ореховые кольца по ГОСТ-у шаг 5

Перекладываем кольца на противень или разделочную доску и отправляем в морозилку на 10 минут. Так с кольцами будет проще работать в дальнейшем.
В это время обжариваем орехи на сухой сковороде.

Приготовление рецепта Ореховые кольца по ГОСТ-у шаг 6

Достаем кольца, смазываем взбитым желтком и обмакиваем в орехи.

Приготовление рецепта Ореховые кольца по ГОСТ-у шаг 7

Складываем готовые кольца на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком и отправляем в духовку, разогретую до 200° на 10-12 минут до легкого подрумянивания. Не передержите кольца в духовке.

Приготовление рецепта Ореховые кольца по ГОСТ-у шаг 8

Готовые кольца остудить, подавать с любимыми напитками своим любимым.
Приятного аппетита!

Приготовление рецепта Ореховые кольца по ГОСТ-у шаг 9
3262
177
13
  • Mariya1
  • Таша
  • Глазунчик
  • Вера
  • Ириша
  • Ольга_К
  • Весна
  • Камелена
  • Olchik
  • Elena_Киев
  • и еще 3 другим
11
  • Лимон
  • Mariya1
  • Таша
  • MarinaR
  • Айни
  • ele4276
  • Кира
  • Fly
  • Глазунчик
  • Ириша_я
  • и еще у 1 другого
Нравится
Добавить в закладки
Распечатать
Теги: мука яйца желтки орехи миндаль арахис сливочное масло сахарная пудра ванильный сахар соль разрыхлитель к чаю рецепты для детей в духовке просто и быстро

Еще рецепты от Ириша Фот

Блины на кипятке Блины на кипятке
Рулетики с сёмгой и Филадельфией Рулетики с сёмгой и Филадельфией
Сладкие пирожки со щавелем Сладкие пирожки со щавелем

Теперь вы знаете, как приготовить ореховые кольца по рецепту от кулинара Ириша Фот. Мы надеемся, что ореховые кольца и фото рецепта вам понравились, не забудьте оставить комментарий и добавить фото, если оно у вас есть — автору рецепта будет приятно!

Комментарии к рецепту ореховые кольца по ГОСТ-у (22)

  • профиль
    Татьяна
    Волгоград
    39 лет
    avatar
    TANECHIK 23.10.2017
    Ириша, так последнее фото понравилось: хочется утянуть колечко и сразу в рот :) Как-то смотрела на этот рецепт колец по ГОСТу, остановило то, что у меня нет рифленой формы для вырезки кругов. Даже не подумала, что можно просто сделать их круглыми, используя чашку. В детстве очень нравились такие колечки: сначала я об'едала сверху все орехи, а потом ела колечко :)
    Ответить
    профиль
    Ирина Фот
    Германия, Франкфурт на Майне
    36 лет
    avatar
    Ириша Фот 23.10.2017 автор рецепта
    Танечка, я тоже думала, что в моих запасах формочек найдется рифлёный круг, ан нет. Но надо сказать, что в детстве я никогда таких колец не ела, а в кулинарии просила купить мне пирожное "Помадка". А вчера испекла вечером и не могла оторваться от орехов обжареных - такие они вкусные! Пеките теперь и вы :) Буду ждать ваших тёплых фотографий :)
    Ответить
  • И
    Ирина Москва 23.10.2017 фотоотчет
    Я часто готовлю такие колечки, а сегодня увидела Ваш рецепт и тут же испекла. Очень всем нравятся эти колечки, с магазинными не сравнить. Я использовала арахис и запекала посильней -люблю так. Вырезаю металлической формой, в которой пеку тарталетки.
    Ответить
    профиль
    Ирина Фот
    Германия, Франкфурт на Майне
    36 лет
    avatar
    Ириша Фот 24.10.2017 автор рецепта
    Ничего себе, Ирина! Какая вы скорая! Здорово у вас получилось. Спасибо за такой чудесный фотоотчёт! :)
    Ответить
  • профиль
    Дима
    Тель-Авив
    avatar
    Дима 23.10.2017
    Да уж ГОСТ это наше все! Отличный рецептик! Интересно получилось, как будто наоборот, рефленые внутри и гладкие снаружи.
    Ответить
    профиль
    Ирина Фот
    Германия, Франкфурт на Майне
    36 лет
    avatar
    Ириша Фот 24.10.2017 автор рецепта
    Спасибо, Дима, что отметили мои старания! С такой выпечкой форма уже не имеет значения :)
    Ответить
  • профиль
    Ольга
    Рязань
    60 лет
    avatar
    Ольга_К 24.10.2017
    Точно! Пора вспомнить про эти колечки - такими вкусными они были в детстве! Только арахис, которым они всегда были посыпаны, я стряхивала и отдавала тем, кто его любил. Но, ведь можно посыпать любыми орехами! Спасибо, Ириша, за чудесные колечки! Будем печь, и неважно, что нет рифленой формы...
    Ответить
    профиль
    Ирина Фот
    Германия, Франкфурт на Майне
    36 лет
    avatar
    Ириша Фот 24.10.2017 автор рецепта
    Возможно у вас, Ольга, тоже со времён детства вкус поменялся :) И сейчас не придётся делиться орехами :) Пеките на здоровье :)
    Ответить
    профиль
    Ольга
    Рязань
    60 лет
    avatar
    Ольга_К 25.10.2017 фотоотчет
    Арахис не ем до сих пор... Но с миндалем замечательно получилось! Вкуснятинка! Спасибо, Ириночка!!!
    Ответить
    профиль
    Ольга
    Рязань
    60 лет
    avatar
    Ольга_К 25.10.2017 фотоотчет
    И с чайком :-)))
    Ответить
    профиль
    Ирина Фот
    Германия, Франкфурт на Майне
    36 лет
    avatar
    Ириша Фот 25.10.2017 автор рецепта
    Супер, Ольга! Попробуйте в след. раз миндаль чуть обжарить :) Будет не хуже :)
    Ответить
  • П
    Пташка 28.10.2017
    Спасибо, Ириша, за вкусные колечки, рассыпчатые, ароматные!
    Ответить
    профиль
    Ирина Фот
    Германия, Франкфурт на Майне
    36 лет
    avatar
    Ириша Фот 28.10.2017 автор рецепта
    На здоровье, Пташка! :)
    Ответить
  • профиль
    Любовь Родная
    Россия-Украина
    43 года
    avatar
    Любовь Родная 14.12.2017 фотоотчет
    Отличные кольца. Единственное, я бы орехи заранее не обжаривала, в духовке они и так хорошо пожарились, может конечно это грецкие так себя ведут.
    Ответить
    профиль
    Ирина Фот
    Германия, Франкфурт на Майне
    36 лет
    avatar
    Ириша Фот 15.12.2017 автор рецепта
    Я думаю, что это, всё-таки, грецкие орехи так себя повели. Мои по вкусу были слишком сырые и если бы я их не обжарила - был бы совсем не тот эффект.
    Ответить
  • профиль
    Алла
    Москва
    46 лет
    avatar
    Глазунчик 13.02.2018 фотоотчет
    Ириша, испекла колечки по Вашему рецепту, делала с арахисом. Получились вкусные, но на мой вкус недослащенные, в следующий раз сахара 200 гр. добавлю. Орехи перед выпечкой обжаривала, а то бы они сырые получились, а так в самый раз. Спасибо за рецепт.
    Ответить
    профиль
    Ирина Фот
    Германия, Франкфурт на Майне
    36 лет
    avatar
    Ириша Фот 14.02.2018 автор рецепта
    Вы сладкоежка, однако :))) Мне они и так-то сладкими показались. А орехи, кстати, в рецепте обжаренные - посмотрите выше - я писала, что в обжареном виде миндаль даёт замечательный вкус :) Рада, что вам понравились колечки!
    Ответить
    профиль
    Алла
    Москва
    46 лет
    avatar
    Глазунчик 16.02.2018
    Я особо сладкое-то не люблю))) Просто у меня сахар в этот раз был наверное не очень сладкий, так бывает, иногда берешь, прям очень очень, а иногда нет, от производителя зависит. Про орехи, я видела, что они у Вас обжаренные, просто выше Любовь писала, что заранее их лучше не обжаривать, но у нее грецкие были, они нежнее и поэтому видимо подгорели. А с миндалём надо попробовать, в моём детстве эти колечки с арахисом продавались, вот я с ним и испекла)))
    Ответить
  • профиль
    Елена
    Донецк-Киев
    49 лет
    avatar
    Elena_Киев 06.05.2020 фотоотчет
    Ирочка, спасибо за рецепт! Наконец-то я их испекла, хотя эти колечки уже давно у меня в закладках были, и даже молотый миндаль в Берлине купила такой же как у тебя)) Очень вкусно, особенно с молоком!
    Ответить
    профиль
    Ирина Фот
    Германия, Франкфурт на Майне
    36 лет
    avatar
    Ириша Фот 10.05.2020 автор рецепта
    Как здорово, Елена, вас снова "видеть" :) А я вот уже недели 2 думаю о ваших тарелочках этих с красивыми краями :) Думаю, пополнить свою кухню такой посудой. Уж больно они мне нравятся. И колечки, конечно же, заглядение!!! Будете в моих краях - пишите, буду рада увидеться.
    Ответить
  • профиль
    Наташа
    avatar
    Таша 12.05.2020 фотоотчет
    И я не смогла пройти мимо этого замечательного рецепта. Кольца получились восхитительные! Домашние размели в одночасье))) Ириша, спасибо за рецепт! ;)
    Ответить
    профиль
    Ирина Фот
    Германия, Франкфурт на Майне
    36 лет
    avatar
    Ириша Фот 18.05.2020 автор рецепта
    Красота, Таша! Аж снова испечь захотелось!
    Ответить
Добавление комментария
Добавить фото, приготовленного мной блюда