Из орехов у меня был молотый миндаль. Конечно, в детстве на кольцах был арахис, но в поджареном виде миндаль дает очень яркий вкус.

Сложить в чашу все ингридиенты кроме муки и орехов (масло должно быть максимально мягким. Я разогрела его в микроволновке). Взбить в течение 5 минут. Получится вот такая светлая масса.

Всыпать муку и хорошо вымесить.

Тесто убрать в холодильник на 20 минут, закрыв пленкой.

На присыпанном мукой столе или на силиконовом коврике раскатываем тесто толщиной 6-7мм, вырезаем кружки большим диаметром и делаем отверстие формочкой меньшего размера. Вы можете использовать любые формы, большой круг я делала чайной чашкой.

Перекладываем кольца на противень или разделочную доску и отправляем в морозилку на 10 минут. Так с кольцами будет проще работать в дальнейшем.

В это время обжариваем орехи на сухой сковороде.

Достаем кольца, смазываем взбитым желтком и обмакиваем в орехи.

Складываем готовые кольца на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком и отправляем в духовку, разогретую до 200° на 10-12 минут до легкого подрумянивания. Не передержите кольца в духовке.

Готовые кольца остудить, подавать с любимыми напитками своим любимым.

Приятного аппетита!