Я настолько часто пеку, что не покупаю домой ни печенья, ни пирогов. Вчера мои мальчики просили что-нибудь сладкого и я вспомнила об ореховых кольцах, которые продавались в кулинарии в моём детстве. Рецепт по ГОСТУ. Готовятся достаточно быстро, продукты простые, а эффект на моих мужчин был произведён несомненно положительный. Супруг сказал, что они такие же, как в его детстве, только свежие :)
Из орехов у меня был молотый миндаль. Конечно, в детстве на кольцах был арахис, но в поджареном виде миндаль дает очень яркий вкус.
Сложить в чашу все ингридиенты кроме муки и орехов (масло должно быть максимально мягким. Я разогрела его в микроволновке). Взбить в течение 5 минут. Получится вот такая светлая масса.
Всыпать муку и хорошо вымесить.
Тесто убрать в холодильник на 20 минут, закрыв пленкой.
На присыпанном мукой столе или на силиконовом коврике раскатываем тесто толщиной 6-7мм, вырезаем кружки большим диаметром и делаем отверстие формочкой меньшего размера. Вы можете использовать любые формы, большой круг я делала чайной чашкой.
Перекладываем кольца на противень или разделочную доску и отправляем в морозилку на 10 минут. Так с кольцами будет проще работать в дальнейшем.
В это время обжариваем орехи на сухой сковороде.
Достаем кольца, смазываем взбитым желтком и обмакиваем в орехи.
Складываем готовые кольца на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком и отправляем в духовку, разогретую до 200° на 10-12 минут до легкого подрумянивания. Не передержите кольца в духовке.
Готовые кольца остудить, подавать с любимыми напитками своим любимым.
Приятного аппетита!
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