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Пряники кокосовые

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Весна
Город Волгоград
522 рецепта
2034 комментария
Рейтинг: 74607 / 1
Рецепт кокосовых пряников
Фото кокосовых пряников

У меня в рецептах есть уже похожий рецепт, в том рецепте добавляется творог. Можно обойтись и без творога, приготовив вкусные, мягкие пряники без глютена.

Ингредиенты рецепта кокосовых пряников

  • Кокосовая стружка 100 грамм
  • Рисовая мука 120 грамм
  • Сметана любой жирности но желательно пожирнее 3 столовые ложки
  • Яйцо куриное 1 шт
  • Разрыхлитель 1,5 ч. л
  • Сахар 2-3 столовые ложки
  • Соль щепотка
  • Ванильный сахар 1 пакетик

Как приготовить пряники кокосовые, пошаговый рецепт с фото

Вот набор продуктов для пряников.

Приготовление рецепта Пряники кокосовые шаг 1

В чаше смешать кокосовую стружку, муку, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Перемешать.

Приготовление рецепта Пряники кокосовые шаг 2

Добавить яйцо и сметану.

Приготовление рецепта Пряники кокосовые шаг 3

Замесить мягкое тесто. Сначала оно будет липнуть к рукам. Убрать чашу с тестом в холодильник на 40-50 минут. После этого работать с тестом будет проще. Оно не будет липнуть к рукам.

Приготовление рецепта Пряники кокосовые шаг 4

Разделить тесто на кусочки, скатав из них шарики. Выложить на противень застеленный пергаментом или силиконовым ковриком, немного прижав ладонью шарик, таким образом мы получаем небольшую лепёшку. Ставим противень в разогретую духовку до 180 градусов на 25-35 минут до золотистого цвета.

Приготовление рецепта Пряники кокосовые шаг 5

Дать немного пряникам остыть.

Приготовление рецепта Пряники кокосовые шаг 6

Приятного чаепития!

Приготовление рецепта Пряники кокосовые шаг 7
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Теперь вы знаете, как приготовить пряники кокосовые по рецепту от кулинара Весна. Мы надеемся, что пряники кокосовые и фото рецепта вам понравились, не забудьте оставить комментарий и добавить фото, если оно у вас есть — автору рецепта будет приятно!

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