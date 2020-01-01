Пряники кокосовые

Вот набор продуктов для пряников.

В чаше смешать кокосовую стружку, муку, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Перемешать.

Добавить яйцо и сметану.

Замесить мягкое тесто. Сначала оно будет липнуть к рукам. Убрать чашу с тестом в холодильник на 40-50 минут. После этого работать с тестом будет проще. Оно не будет липнуть к рукам.

Разделить тесто на кусочки, скатав из них шарики. Выложить на противень застеленный пергаментом или силиконовым ковриком, немного прижав ладонью шарик, таким образом мы получаем небольшую лепёшку. Ставим противень в разогретую духовку до 180 градусов на 25-35 минут до золотистого цвета.

Дать немного пряникам остыть.

Приятного чаепития!