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Печенье
73 комментария

"Forgotten" cookies ("Забытое" печенье)

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Дима
Тель-Авив
66 рецептов
1226 комментариев
Рейтинг: 14796 / 5
Рецепт &amp;#34;Forgotten&amp;#34; cookies (&amp;#34;Забытое&amp;#34; печенье)
Фото "Forgotten" cookies ("Забытое" печенье)

Этот рецепт относится к разряду "на которых можно отдохнуть". Когда хочется сладкого перекуса, а времени или желания заморачиваться особо нет. Минимум простых и доступных ингредиентов, а вашего участия на кухне не более 10-12 минут! В итоге мы получаем вкусное и ароматное печенье-безе, супер хрусткое снаружи и мягкое слегка тягучее внутри. Я даже во вкусе где то уловил нотки "Киевского" торта. Да, а почему "забытое"? Вот об этом вы узнаете прочитав описание рецепта..

Ингредиенты рецепта "Forgotten" cookies ("Забытое" печенье)

    На стандартный по размеру противень:
    • Яйца 2-шт.
    • Сахар-100 гр.
    • Ванильный сахар-10 гр.
    • Орехи грецкие-100 гр.
    • Горький шоколад-60 гр.

    Как приготовить "Forgotten" cookies ("Забытое" печенье), пошаговый рецепт с фото

    Продукты:

    Приготовление рецепта &quot;Forgotten&quot; cookies (&quot;Забытое&quot; печенье) шаг 1

    Орехи и шоколад рубим ножом кусочками примерно как на фото..

    Приготовление рецепта &quot;Forgotten&quot; cookies (&quot;Забытое&quot; печенье) шаг 2

    Для безе отделяем белки от желтков (принимаю от вас лайфхаки, куда использовать потом желтки, кроме омлета :-)))) Начинаем взбивать постепенно добавляя оба вида сахара. Ну короче вы в курсе, до плотных пиков.

    Приготовление рецепта &quot;Forgotten&quot; cookies (&quot;Забытое&quot; печенье) шаг 3

    Засыпаем наши орехи с шоколадом и очень аккуратно чтобы не нарушить "воздушность" белков, перемешиваем всё силиконовой лопаткой.

    Приготовление рецепта &quot;Forgotten&quot; cookies (&quot;Забытое&quot; печенье) шаг 4

    На противень уложенный пекарской бумагой, столовой ложкой выкладываем порции "теста" слегка приминая его сверху. У меня вышло 14 "лепешек". Обязательно оставляйте между ними расстояние, т. к к печенье слегка подрастет в процессе выпечки.

    Приготовление рецепта &quot;Forgotten&quot; cookies (&quot;Забытое&quot; печенье) шаг 5

    Теперь "фишка". В заранее (!) разогретую до 180 градусов духовку помещаем противень ровно на 5 минут, не больше. Затем выключаем духовку и "забываем" про наши печенья на 2 часа. Дверцу духовки как вы догадались открывать на это время строго воспрещается! По прошествию указанного времени, вынимаем противень их духовки (см. фото).
    Если ваше печенье все еще теплое, даем ему полностью остыть и... можно наслаждаться!

    Приготовление рецепта &quot;Forgotten&quot; cookies (&quot;Забытое&quot; печенье) шаг 6
    14008
    335
    11
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    Теги: яйца сахар грецкие орехи ванильный сахар шоколад к чаю банкет просто и быстро

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    Теперь вы знаете, как приготовить "Forgotten" cookies ("Забытое" печенье) по рецепту от кулинара Дима. Мы надеемся, что "Forgotten" cookies ("Забытое" печенье) и фото рецепта вам понравились, не забудьте оставить комментарий и добавить фото, если оно у вас есть — автору рецепта будет приятно!

    Комментарии к рецепту "Forgotten" cookies ("Забытое" печенье) (73)

    • Н
      НАТКА 23.08.2018
      Это, конечно, конгениально! Рецепт для ленивых сладкоежек. Готовила похожее печенье по рецепту Elena_Киев, только там без шоколада, с бОльшим количеством орехов и с другим режимом выпечки. Обязательно попробую, фото наиаппетитнейшее. Спасибо, Дима, порадовали опять.
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 24.08.2018 автор рецепта
      Здесь на мой вкус все сбалансированно. Без шоколада было бы пресновато, а орехов на это количество белков в самый раз, больше не надо. Иначе из "забытого" печенье превратилось бы в "ореховое".
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      Н
      Наталья 07.09.2018
      Какой вы молодец, восхищаюсь вами! Вообще мужчина когда готовит это шедеврально)
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 07.09.2018 автор рецепта
      Спасибо! Но мужчина на кухне это уже давно не такая уж невидаль.))))
      Ответить
    • Ю
      Ю 24.08.2018
      Желтки - в пончики!
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 24.08.2018 автор рецепта
      Теперь придётся ещё и пончики готовить :-))
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    • профиль
      avatar
      Galina 24.08.2018
      Добрый вечер, Дима, а у Вас духовка газовая или электрическая? А желтки, думаю, уже понятно, куда применить --- столько рецептов песочного теста только с желтками )))
      Ответить
    • профиль
      avatar
      Galina 24.08.2018
      И ещё один вопрос. Сахар должен раствориться при взбивании? Или это не принципиально в этом рецепте?
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      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 24.08.2018 автор рецепта
      Ну сахар практически растворяется, да и не принципиально в этом рецепте. Печенье за счёт белков и орехов и так получается хрустящими так что сахар в нем теряется. Можно его на сахарную пудру заменить если что. А духовка у меня электрическая.
      Ответить
    • Н
      НАТКА 24.08.2018 фотоотчет
      Удержу нет, как захотелось опробовать. Один запах смеси шоколада с орехами чего стОит! Правда, за неимением грецких взяла да обжарила и слегка измельчила миндальные лепестки. При взбивании упрямого, никак не хотящего взбиваться, белка помогли несколько кристалликов лим. кислоты. Делала для пробы на 1 яйцо, половину поместила в силик. кексовую формочку, другую - как положено, на бумагу, да перестаралась с приплющиванием, хотя вкус, конечно же не пострадал. Сахар уменьшаю для себя во всех рецептах, недостаток его компенсирую посыпкой сах. пудрой. Печенья ооочень вкусные, действительно, сбалансированные по вкусу, прекрасные просто. Буду пользоваться рецептом, "просто-вкусно", спасибо, Дима!
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      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 24.08.2018 автор рецепта
      Натка, ваши отчёты можно как книжку читать, так интересно всегда,, прям мини истории. Фото классные! Белки могут плохо взбиваться по нескольким причинам, может чаша и сам миксер содержали жир или часть желтка попала в белок. Я ещё для надежности до процесса добавляю в белки щепотку соли. Рад что вы остались рады!))))
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    • профиль
      Татьяна
      Волгоград
      39 лет
      avatar
      TANECHIK 25.08.2018
      Дима, классный рецепт: простой, быстрый, а уж какой вкусный :)) После того, как стала печь меренгу, обнаружила, что детям она очень нравится, так что и это хрустящее печенье придется по вкусу, уверена, а раз оно еще и с шоколадом, то точно пойдет на "ура"!
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      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 26.08.2018 автор рецепта
      Таня, я больше чем уверен что детки оценят это печенье.:-))
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    • профиль
      avatar
      Galina 25.08.2018 фотоотчет
      Докладываю))) Белки взбились хорошо, но почему-то на бумаге растеклись... поэтому вторую половину, как и НАТКА, я положила в силиконовые формочки. И получилось очень красиво и вкусно ) Моя духовка не дружит с безе, а тут так удобно!!!! Дима, спасибо огромное за такую находку! Теперь это мои любимые пирожные.
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      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 26.08.2018 автор рецепта
      Галина, не знаю что вам ответить. Если белки взбились хорошо, то они не должны растекаться. Может недостаточно долго взбивали. Но рад что вы нашли решение и остались довольны результатом.
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    • Е
      Еленочка 25.08.2018 фотоотчет
      Дмитрий, огромное спасибо за то, что большинство блюд по вашим рецептам "без заморочек", на "скорую руку", но при всём этом "пальчики оближешь")) . Эти печенюшки экономят время, бюджет и в то же время создают вкусный аромат на кухне и сладкое послевкусие за вечерним чаем.... мммммм...))) Белки взбились на отлично, выпекала на силиконовом коврике, в духовку не подглядывала)) результат порадовал и мужа и деток!
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 26.08.2018 автор рецепта
      Еленочка, ваш комментарий как кондиционер жарким августовским днём. Спасибо!)))
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    • О
      Олеся 26.08.2018
      Дмитрий, спасибо за рецепт! Раньше считала, что выпечка по типу безе не является моим коньком, никогда не получалась. С помощью ваших подробных инструкций и лайфхаков (добавить соль) все удалось! Только уменьшила вдвое количество сахара.
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 26.08.2018 автор рецепта
      Олеся, рад что все у вас получилось! А количество сахар конечно можно регулировать на свой вкус. В оригинале было именно это количество сахара, для меня в самый раз. Хотя наверное ещё и от сорта шоколада зависит.
      Ответить
    • N
      Natashik 26.08.2018
      Дима, спасибо за рецепт! Планирую сделать эту вкуснятину. Как Вы думаете, можно ли оставить печенье на ночь в духовке, а не на два часа? Или пересохнет?
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 26.08.2018 автор рецепта
      Natashik, это печенье в принципе пересушить невозможно. Я пару раз делал так, с ночи чтобы на завтрак к чаю были. Еще вкусней получается. Так что можете смело, под мою ответственность :-))
      Ответить
    • Н
      НАТКА 27.08.2018
      У нас забытое печенье превратилось в незабываемое - испекла по полной программе на 2 белка. Дима, вот такой вопрос: печенье в идеале д. б. пухленьким? У меня при хорошо взбитом белке (воспользовалась Вашим советом с солью и перед взбиванием белка протёрла посудину и венчики уксусом) печенья сначала хорошо поднимаются, а после отключения духовки немного "сдуваются". Возможно ли это из-за недовложения сахара (кладу 60 г, больше нам уже сладко), м. б. белковая масса при этом недобирает нужной плотности?
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 27.08.2018 автор рецепта
      Натка, на вашем предыдущем фото все выглядит идеально! Ну а то что немного "сдуваются", так это нормально для любого продукта в состав которого входят яйца. На плотность белковой массы количество сахара влиять не должно. Хотя можно задать этот вопрос Елене хозяйки сайта, она наверняка лучше должна знать.
      Ответить
      A
      anastasiaporto 11.10.2018
      Я думаю, что это может происходит из-за оставшейся в белках влаги. Я как-то задалась целью научиться делать безе, и перечитала очень много информации по этому поводу. Так вот, чтобы безе не опадало после выпечки, очень важно ДОЛГО взбивать белки, не менее 15 минут, и только в самом конце добавлять сахар. Взяла этот совет на вооружение, и теперь у меня и безе, и любые белковые коржи, типа, киевского торта, проходят на "ура".
      Ответить
    • А
      Андрей 27.08.2018
      Здравствуйте. А можно из молочного шоколада? Или будет слишком сладко?
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 28.08.2018 автор рецепта
      Это дело вкуса и количество сахара и сорт шоколада.
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 28.08.2018 автор рецепта
      Можно использовать любой шоколад и количество сахара на ваш вкус.
      Ответить
    • И
      Ирина 28.08.2018
      Попробую обязательно испечь. А желтки можно в заварной крем :)
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 28.08.2018 автор рецепта
      Спасибо, удачи! ))))
      Ответить
    • И
      Ирина 28.08.2018
      Дима, а если взять фундук, не пробовали? Что-то не оказалось грецких
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 29.08.2018 автор рецепта
      Можно.
      Ответить
    • профиль
      Любовь Родная
      Россия-Украина
      43 года
      avatar
      Любовь Родная 01.09.2018
      Дима, где Вы берете такие простые и вкусные рецепты. Думала, что проще Ваших розочек ничего нет, а нет. Эти печеньки еще проще. Готовила уже два раза, на фотосессию не успевают. Уж больно вкусно получается. Но думаю, рецепт приживется, и фотоотчет не за горами. Единственная просьба, изменить в ингредиентах яйца на белки, так как когда остаются белки, то и забиваем по поиску белки, тогда этот замечательный рецепт не найдется. Если уже поздно редактировать, можно попросить Елену. А желтки пойдут к новому рецепту Елены Двойное творожное печенье.
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 01.09.2018 автор рецепта
      Люба, скорей эти рецепты находят меня :-)) Я же не автор их. Я вот тоже подумал что правильно было бы в ингредиентах указать "белки", но этотуже после размещения рецепта. Да не критично это, главное все понятно. Спасибо за советы! Ждём фотоотчет)))
      Ответить
    • Е
      Елена М. 01.09.2018 фотоотчет
      Восхитительное печенье! Спасибо за роскошный рецепт! По идее, можно попробовать и другие начинки: разные орехи, изюм, чернослив и т.д. Прочитав отзывы, разложила печенье в силиконовые формочки. И зря! Печенье снизу оказалось очень мягким, пришлось потом подсушивать. Обязательно буду теперь удивлять гостей таким простым, но изысканным десертом.
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 01.09.2018 автор рецепта
      Снизу мягкие из за силиконовых формочек. Все таки лучше обойтись без них. Спасибо за отзыв и фотоотчет!)))
      Ответить
    • G
      Galina 06.09.2018
      Добрый вечер! Благодарю, Вас за рецепт! Он такой простой, что даже я смогла уже два раза испечь это вкусное печенье.))) Сомнение было из-за белков, никогда безе не пекла и думала, что не смогу взбить их как нужно. Но все получилось! Еще раз благодарю Вас, Дима! Всего самого наилучшего, желаю!
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 07.09.2018 автор рецепта
      Приятно слышать!
      Ответить
    • профиль
      Евгения
      Нижний Новгород
      45 лет
      avatar
      евгеша нижний новгород 08.09.2018 фотоотчет
      Грецких орехов не было, приготовила с фундуком. Так интересно было готовить печенье. Я по вашему совету, Дима, оставила печенье на ночь. А с утра такая вкуснятина! ! ! Спасибо вам, Дима, за рецепт. И присоединяюсь к комментариям выше, с большим уважением отношусь к мужчине на кухне. Продолжайте нас всех удивлять и дальше.
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 10.09.2018 автор рецепта
      Спасибо Женя, буду стараться! Красивые печенья у вас вышли!
      Ответить
    • В
      Валентина П. 21.09.2018 фотоотчет
      Дима, чуть не забыла сказать вам очередное спасибо за рецепт. Печенье очень вкусное. Пекла уже два раза. Кстати, оба раза с вечера. Такой уютный запах шоколада и орехов, мммм.... Мы с подругой шутим: "Ты не забыла с вечера поставить в духовку "забытое печенье"?! И чтобы не думать, куда использовать желтки, купила белки)
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 21.09.2018 автор рецепта
      Валентина, приятно читать такие отзывы! Очень красивая коробочка, верней то что в ней :-)) Просветите, это яичные белки продаются в такой бутылке? Ничего подобного не видел, надо же!
      Ответить
      В
      Валентина П. 21.09.2018 фотоотчет
      Сама удивилась, когда первый раз увидела. Подумала: "До чего техника дошла?!")))
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 21.09.2018 автор рецепта
      Интересно! И как долго белки могут хранится?
      Ответить
      В
      Валентина П. 21.09.2018
      С 27.08.2018 по 21.10.2018. После вскрытия 5 суток.
      Ответить
    • Т
      Татьяна Харьков 26.09.2018 фотоотчет
      Спасибо за простой рецепт очень вкусного печенья! Было, чем похрустеть вечером!
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 28.09.2018 автор рецепта
      Какие они у вас слойные получились!
      Ответить
    • профиль
      Ирина
      Россия
      avatar
      Irusik 29.09.2018
      Получилось вкусно, но почему-то не хрустящие, а слегка тянучие. Но все равно вкусные))) я одна их и съела...
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 29.09.2018 автор рецепта
      Может не досушили в духовке или начинки много было? Ну тянучие внутри они и должны быть
      Ответить
      профиль
      Ирина
      Россия
      avatar
      Irusik 30.09.2018
      Думаю, что недосушила. Моей духовке всегда чуточку больше времени надо, а в этот раз я строго по рецепту, через 5 минут выключила.
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    • профиль
      Наташа
      avatar
      Таша 02.10.2018 фотоотчет
      Очень вкусное печенье! Делала с фундуком и горьким шоколадом. Послевкусие, действительно напоминает Киевский торт, только с привкусом шоколада. Дима, спасибо за рецепт! ;) Р.S. а желтки можно использовать в рецепте Кристины (Ylibka) миндально-лаймовыетарталетки
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 02.10.2018 автор рецепта
      Таша отличный результат на фото!
      Ответить
    • N
      Natashik 04.10.2018 фотоотчет
      Дима, очень вкусное печенье! Пальчики оближешь! Получилось достаточно пышным и воздушным, очень аппетитным! Делала сразу полторы порции. Обалденно!
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 05.10.2018 автор рецепта
      Класс! Я вот тоже делал бы сразу две порции, но противень только один, а готовить два раза, это же 4 часа по времени. Сами понимаете)))
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    • профиль
      Дарья
      Киев
      31 год
      avatar
      Darya 30.10.2018 фотоотчет
      Не печенье, а находка :) в планах к выходным было приготовить Киевский торт, но когда поняла, что испечь его ну никак не успеваю, выручило ваше печенье, Дима! И не прогадала - оно таким вкусным получилось! Действительно, напомнило мне своим вкусом тот же Киевский торт. А про то, что готовится проще простого, вообще молчу)) Кстати, печенье делала с арахисом, вкус и аромат бесподобный! Всем дегустаторам очень понравилось, спасибо вам.
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      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 31.10.2018 автор рецепта
      Даша, очень красивая фотография! Вернее две. Там где печенья и там где вы)))))
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      Дарья
      Киев
      31 год
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      Darya 05.11.2018
      Ах, спасибо, Дима :)
      Ответить
    • профиль
      Ирина
      Россия
      avatar
      Irusik 30.11.2018
      Делала уже несколько раз, то недодержу, то передержу :-)) но всё равно всегда очень вкусно! А из желтков делаю плавленный сыр по рецепту Svetlana
      Ответить
      профиль
      Дима
      Тель-Авив
      avatar
      Дима 30.11.2018 автор рецепта
      А в чем причина? Если все делать по часам, ошибки быть не должно.
      Ответить
      профиль
      Ирина
      Россия
      avatar
      Irusik 01.12.2018
      Дима, ни в коем случае не в вашем рецепте, наоборот, он палочка-выручалочка! Причина в моей духовке)))
      Ответить
    • Н
      Наталия 05.01.2019
      Любителям безе с орехами очень рекомендую. А желтки я использовала в печенье орешки, пекла в орешнице. Вот рецепт: 3-5 желтков (делала двойную порцию, осталось 4 желтка) , 1 стакан сахарной пудры, 1 пачка маргарина, 3 стакана муки, 1 ч. ложка соды (погасить уксусом). Еще делала по Вашему рецепту мясо по - еврейски. Очень вкусно, быстро и просто. Спасибо Вам!
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      Дима
      Тель-Авив
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      Дима 05.01.2019 автор рецепта
      Наталья и вам спасибо за отчёт! Такие комментарии вдохновляют))))
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    • Е
      Елена 14.04.2019
      Дима, печенье, действительно, очень вкусное. Но у меня, видимо, как и у Irusik немного нестандартная духовка. Я ровно два часа в нее не подглядывала, но печенье осталось влажноватым. Дело в том, что сразу после отключения духовки автоматически включается вентилятор и охлаждает ее до определенной температуры. Как вы думаете, может ли это быть причиной?
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      Дима
      Тель-Авив
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      Дима 14.04.2019 автор рецепта
      Скорее всего что да. Если духовка остывает постепенно, все получается прекрасно.
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    • U
      Ursula 03.08.2019
      Подскажите, пожалуйста, сколько по времени это печенье может храниться, не теряя своих вкусовых качеств? =) Люблю печь, потом складываю в коробки (до прихода гостей).
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      Дима
      Тель-Авив
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      Дима 04.08.2019 автор рецепта
      В плотно закрытом контейнере довольно долго. Правильно приготовленное безе чем дольше хранится, тем вкуснее))
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      U
      Ursula 30.08.2019
      Большое спасибо!
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    • К
      Ксю 20.03.2020 фотоотчет
      Забыла про печенье на два часа - осталось слишком мягким и при снятии половина оставалась на пекарской бумаге. Потом случайно вышло забыть про него на несколько дней - тут-то оно и подсушилось как следует! :D вухх... а то я уже успела расстроится!
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      Дима
      Тель-Авив
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      Дима 20.03.2020 автор рецепта
      Насчет слишком мягкого печенья, думаю были неправильно выбраны режим или температура. Но главное что в конце концов все получилось.
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    • О
      Ольга 07.05.2020
      Спасибо огромное за рецепт. Было очень вкусно! Только, увы, было. Смели сразу. Я очень Вам благодарна за разнообразие моих блюд ))
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      Дима
      Тель-Авив
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      Дима 13.05.2020 автор рецепта
      Значит будет повод повторить :-))
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    • И
      Ирина 24.10.2020 фотоотчет
      Дмитрий, это печенье - наше любимое лакомство!!! Лёгкое, хрустящее, волшебное... Поднимает настроение на раз-два!!! Спасибо Вам за чудесный рецепт!
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      Дима
      Тель-Авив
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      Дима 27.10.2020 автор рецепта
      Ирина, какие они у вас белые и красивые получились, заглядение!
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      И
      Ирина 03.11.2020
      Всегда такие белые получаются. Время 5 минут выдерживаю, всё по Вашему рецепту. Думаю, это зависит от духовки.. Красивые и вкууусные!!!
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