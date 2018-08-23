"Forgotten" cookies ("Забытое" печенье)

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Орехи и шоколад рубим ножом кусочками примерно как на фото..

Для безе отделяем белки от желтков (принимаю от вас лайфхаки, куда использовать потом желтки, кроме омлета :-)))) Начинаем взбивать постепенно добавляя оба вида сахара. Ну короче вы в курсе, до плотных пиков.

Засыпаем наши орехи с шоколадом и очень аккуратно чтобы не нарушить "воздушность" белков, перемешиваем всё силиконовой лопаткой.

На противень уложенный пекарской бумагой, столовой ложкой выкладываем порции "теста" слегка приминая его сверху. У меня вышло 14 "лепешек". Обязательно оставляйте между ними расстояние, т. к к печенье слегка подрастет в процессе выпечки.

Теперь "фишка". В заранее (!) разогретую до 180 градусов духовку помещаем противень ровно на 5 минут, не больше. Затем выключаем духовку и "забываем" про наши печенья на 2 часа. Дверцу духовки как вы догадались открывать на это время строго воспрещается! По прошествию указанного времени, вынимаем противень их духовки (см. фото).

Если ваше печенье все еще теплое, даем ему полностью остыть и... можно наслаждаться!